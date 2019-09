Andy Peelman uit ‘De Buurtpolitie’ doet opvallende bekentenis: “Ik zie mijn baby (nog) niet graag”

Andy Peelman werd op 25 juli vader van zijn eerste kind, een dochtertje Feline. Een gelukzalig moment, wil het cliché. Maar op Qmusic deed de ‘Buurtpolitie’-acteur een opvallende bekentenis: “Ik zie mijn kind (nog) niet graag."

Peelman deed zijn uitspraak in ‘De Meeloper’, de podcast van Qmusic-presentator Sam De Bruyn. “Ik mag het eigenlijk niet zeggen, want dan ben je een onmens. (...) Aan alle toekomstige papa’s, en ook aan wie ooit al papa geworden is en het nooit durven zeggen heeft aan zijn vrouw: als dat eruit komt, zie je dat niet graag in het begin. Ik weet dat het een taboe is, maar je kan toch niet zeggen dat je daar meteen verliefd op bent en dat graag ziet als dat geboren wordt? Dat moet toch letterlijk en figuurlijk groeien”, aldus Peelman. “Misschien ben ik de uitzondering, maar bij mij is het niet het geval. In het begin is zo’n kindje iets plat. Dat weent, dat eet, dat schijt, dat doet niets.”

Uiteraard is Peelman ervan overtuigd die liefdevolle gevoelens nog wel zullen komen. “Dat kind moet mij leren kennen. En ik moet haar leren kennen. Dat zal wel groeien. Maar op dit moment is het normaal dat haar moeder een band met haar heeft: zij heeft haar gedragen. En ze geeft ook borstvoeding, dat is fantastisch. Maar als vader voel je je in het begin een beetje nutteloos. En dat is niet erg, maar je moet het tijd geven om haar graag te beginnen zien.”

De uitspraken van Peelman vallen niet bij iedereen op goede aarde. Op de Facebook-pagina van Qmusic krijgt de acteur gelijk van sommige mensen, maar anderen zijn heel wat harder. “Je moest je schamen” en “Ik hoop dat uw dochter dit nooit moet lezen”, klinkt het.