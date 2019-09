Vijf trends voor komende lente, die je nu al kunt dragen

De lente is nog ver weg, maar op de modeweken worden de trends voor voorjaar 2020 alvast voorgesteld. Wij zetten er vijf op een rij, die je nu al stilaan in je garderobe kunt integreren om warmer te combineren.

Plooitjes

Jurken met plooitjes in, van boven tot onder, geven je outfit een extra vrouwelijke dimensie als je wandelt. Ga voor een beetje glans voor een extra vleugje ‘godin’.

Oscar de la Renta - Marc Jacobs - Pyer Moss

Poncho’s

Een trui mag in het voorjaar achterwege blijven. Jezelf verwarmen doe je met een poncho. Die sluit bij voorkeur aan bij je hemd of shirt - denk aan dezelfde kleur, hetzelfde patroon of een iets donkerdere tint.

Burberry - Sally Lapointe - Roksanda

Pofmouwen

Het is nooit te vroeg voor een flashback naar de jaren 80: ga voor romantisch met bloemen (kies donkere stofjes als je deze trend al in het najaar wil dragen) of voluit voor elegante kitsch met een dosis glitter.

Prabal Gurung - Tory Burch - Christian Cowan

Groene pakken

Het pak blijft een constante in het modebeeld, maar één kleur springt er komende lente uit: groen. Je zit goed in een ensemble in pistache of mosgroen, maar ook in een uitgewassen variant van de kleur.

Christian Siriano - Christopher John Rogers - Helmut Lang

Polkadotjes

In een broek, een volledige jurk of blouse: stippen zijn terug van nooit helemaal weggeweest. Combineer ze met neutrale stuks in zwart of wit voor een rustpunt in de outfit, of ga er volledig voor met overal polkadots.