Volg gemeenteraad Genk live op hbvl.be

Genk -

Ook vanavond kunt u de Genkse gemeenteraad vanop de eerste rij live mee volgen. De raadsleden buigen zich onder meer over werken die kunstenaar Koen Vanmechelen aan de stad schenkt in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Labiomista. Ook de slimme camera’s staan weer op de agenda. Voor Alessandro Cucchiara (Pro Genk) zal het zijn eerste gemeenteraad zijn. Hij zal het hebben over het lokaal woonbeleid en de subsidies die hierbij komen kijken. En dan komt er nog een hele rits aan bijkomende agendapunten. Zuhal Demir (N-VA) zal onder meer vragen stellen over Genkse koranscholen.