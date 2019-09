Nederlander Van Baarle verlengt verblijf bij Team Ineos tot eind 2022

De Nederlander Dylan van Baarle (27) heeft zijn contract bij Team Ineos met drie jaar verlengd. DHij zal tot eind 2022 voor het Britse team uitkomen.

Van Baarle maakte dit jaar indruk tijdens de Ronde van Frankrijk waarin hij zowel op het vlakke als in het gebergte zijn kopmannen Bernal en Thomas kon bijstaan. Hij won dit jaar ook een rit in de Ronde van Zwitserland. Van Baarle is ook een te duchten klant in de ééndagskoersen. Zo eindigde hij in 2017 nog vierde in de Ronde van Vlaanderen.

De Nederlander is ook de regerend nationaal kampioen tijdrijden en zal straks op het WK in Yorkshire zowel de tijd- als wegrit afwerken.