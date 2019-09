Emilio Ferrera al op straat gezet bij Luxemburgse topclub, ook Bertrand Crasson moet vertrekken

Het avontuur van Emilio Ferrera (52) bij het Luxemburgse F91 Dudelange zit er alweer op. Een beschamende 4 op 15 in de Letzeburgse competitie is de Brusselaar fataal geworden.

Ferrera was nog maar drie maanden actief in het Groothertogdom en had met Bertrand Crasson een Belgische assistent meegenomen. Met wisselend succes! De Luxemburgers plaatsten zich voor het tweede jaar op rij voor de poulefase van de Europa League nadat het Armeense Ararat Armenia na het nemen van strafschoppen werd gewipt.

Toch zal Ferrera donderdag niet op de bank zitten wanneer het Luxemburgse team in de Europa League speelt op het veld van het Cypriotische Apoel Nicosia. Een magere oogst van vier punten uit vijf wedstrijden in de weinig om het lijf hebbende Luxemburgse eersteklasse is de voormalige trainer van onder anderen Lierse fataal geworden. Of er voor Ferrera een functie wacht bij Virton, de club die met Flavio Becca dezelfde eigenaar heeft als Dudelange, is niet duidelijk. Ferrera verliet eind vorig seizoen Standard waar hij als rechterhand van Michel Preud’homme aan de slag was.