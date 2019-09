Gucci en Burberry kondigen aan dat hun defilé klimaatneutraal is

Ook modehuizen zoeken naar oplossingen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Gucci en Burberry kondigen met veel trots aan dat hun defilé klimaatneutraal is.

De textielindustrie kan niet langer de kop in het zand steken: ook het produceren van kleding heeft een zware impact op onze planeet. En als ze het zelf nog niet doorhadden, zijn er de klimaatactivisten om hen een spiegel voor te houden. De aanpassingen mogen volgens de activisten dan wel veel te traag gaan, maar naast initiatieven om duurzamer te produceren en om oude of niet-verkochte kleding te recycleren, wordt nu ook het defilé onder de loep gehouden.

Nadat Gabriela Hearst al het goede voorbeeld toonde op de modeweek van New York, hebben ook grote modehuizen zoals Burberry en Gucci aangekondigd dat hun defilé volledig klimaatneutraal is. Dat betekent niet dat de schadelijke emissies helemaal worden vermeden, maar wel dat ze financieel compenseren voor die uitstoot.

Burberry heeft bijvoorbeeld de CO2-impact gecompenseerd van de vluchten van alle gasten die enkel voor de catwalkshow naar Londen zijn afgereisd, net als de opbouw van het decor en de productie van de show, door projecten te steunen die onder het REDD-systeem vallen, een programma van de Verenigde Naties gericht op het terugdringen van broeikasgasemissies die het gevolg zijn van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden.

“Mogen niet langer wachten”

Ook Gucci zal voor zijn komend defilé voor het decor en de uitnodigingen enkel hout en papier gebruiken dat het FSC-keurmerk draagt, wat inhoudt dat de materialen het resultaat zijn van duurzaam bosbeheer. Ook de CO2-impact van de reizen van 1.000 gasten en 900 medewerkers (inclusief modellen) zal worden gecompenseerd door te investeren in milieuprojecten, heeft CEO Marco Bizzarri aangekondigd.

Het Italiaanse modehuis mikt bovendien op meer: het is ook de bedoeling dat de volledige productieketen voor het einde van september op dezelfde manier klimaatneutraal wordt.

“We weten dat deze manier niet perfect is, maar we kunnen ons niet veroorloven om ons zelfgenoegzaam op te stellen”, vertelde Bizzarri aan The New York Times. “We kunnen niet enkel wachten op mogelijke technologische innovaties om de klimaatcrisis te verbeteren.”

“De enige manier om de uitstoot tot nul te brengen, is ons bedrijf sluiten”, zei Bizzarri nog. “Op het eind van de dag zijn wij een bedrijf dat spullen maakt en we hebben duizenden mensen in dienst die vaak een familie moeten onderhouden. We moeten betere oplossingen bedenken om onze werknemers te steunen zodat ze hun jobs kunnen uitvoeren op de meest duurzame manier mogelijk.”