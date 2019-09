Om 15 uur start het eerste Europese avontuur van de Genkse U19. Coach Kevin Van Dessel kiest in de openingsmatch in Salzburg voor een erg jong elftal, de 16-jarigen Oyen en Nemeth starten in de basis. Ook de net op tijd herstelde Limbombe komt aan de aftrap. De 15-jarigen Dwomoh en Diawara zitten op de bank.