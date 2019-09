Neos Oudsbergen trekt naar Millingen aan de Rijn voor een wandeldriedaagse

Oudsbergen - Met carpooling trokken we met 31 leden naar Millingen.

Zoals afgesproken kwamen de wandelliefhebbers op woensdag rond het middaguur in het hotel aan. Na de lunch werden de wandelschoenen al aangetrokken voor een mooie natuurwandeling rond de vele waterplassen aan de Rijn en werd met een regenbui deze dag nat afgesloten. Op donderdag was de zon van de partij en ging de wandeling in de voormiddag naar de theetuin, waar we zalig konden verpozen en genieten van die mooie tuin met idyllische hoekjes, om na deze rustpauze in de namiddag terug te stappen richting hotel. 's Avonds was er ontspanning in het hotel met de mogelijkheid voor de liefhebbers om een balletje met een klompstok in een putje te slaan. Op vrijdag werd deze driedaagse afgesloten met een wandeling rond het dorp Millingen. Na de lunch werd de terugreis ingezet. Het was een fijne en deugddoende vakantietrip.