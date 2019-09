Chiro As-Niel houdt succesvolle 24ste My Way Party

As - Naar jaarlijkse gewoonte is er deze maand weer flink gefeest in het centrum van As tijdens de bekende My Way Party. Chiro As-Niel regelde opnieuw onvergetelijk programma voor jong en oud.

Ook de 24ste editie werd op vrijdag feestelijk ingezet met een spetterende My Way Classic. Op zaterdagnamiddag organiseerde de Chiro leiding een spetterend kinderfeest: My Kids Way. Er werd gedanst en gezongen op de muziek van de lokale Chiro Dj’s Bram en Toon. Ook het springkasteel en de schminkstand werden druk bezocht. Het feestweekend werd op zaterdagavond afgesloten met de traditionele My Way Party. Twee tenten op het kerkplein van As werden tot de nok toe gevuld met enthousiaste fuivers van over héél Limburg.