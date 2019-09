De reorganisatie van de spoorwegpolitie zorgt ervoor dat de veiligheid in en rond de stations in Limburg in het gedrang komen. Er is geen permanente aanwezigheid van de veiligheidsdiensten in de stations waardoor men langer moet wachten op de politie. De politievakbond van de ACOD ijvert voor een permanente aanwezigheid van de spoorwegpolitie en hoopt op extra middelen.