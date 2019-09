Vier dagen kermis in Meldert

Meldert

Lummen - Op vrijdag 6 september was er de jaarlijkse kermisquiz van SK Meldert met 32 ploegen. Ondertussen kon men in de kantine kwajongen of zetten. Tijdens de quiz of het kaarten kon men proeven van zware bieren of een gin.

Zaterdag 7 september trok de stoel vanaf 9.30 uur door het dorp. Alle Meldertenaren werden gewekt om zich klaar te maken om de locatie als eerste te vinden. Om 11 uur werd op de facebookpagina de plaats vrijgegeven. De winnaar, Johny Pipeleers, werd beloond met een minuut lang gratis winkelen in de Spar. Vanaf 13.30 uur was het dan echt kindertijd, op het plein stonden drie grote springkastelen opgesteld, kon men een leuk snoetje laten schminken, met gekke fietsen een parcours afleggen, krijttekeningen maken en natuurlijk genieten van de kermisattracties. De zoektocht naar de eerste kinder-kermisburgemeester ging van start om 16 uur. Anna Poelmans legde de verschillende kermisproeven als beste af en mocht het lint omhangen. Ze won hiermee enkele vrijkaarten voor de kermis. Om 17.30 uur werd het muzikale gedeelte opgestart met La Fête Folie. Ook werd de zoektocht naar de nieuwe kermisburgemeester ’19-’20 gestart. Deze eer is weggelegd voor Cindy Vanvelthoven, zij mag zich één jaar de kermisburgemeester van Meldert noemen.

Om 20.30 uur was er de ambiancegroep Shotgun die het beste van zichzelf gaf met covers en vele verkleedpartijen. Hammertime mocht de zaterdag afsluiten met muziek van de 90’s.

Zondag 8 september stonden de eerste deelnemers om 6 uur al paraat om hun standje op te bouwen op de jaarlijkse rommelmarkt. Plaatselijke verenigingen sloten aan op het parcours en zorgden voor een hapje en/of drankje. De keuken draaide op volle toeren om iedereen een portie spek en eieren te serveren. Tijdens het ontbijt kon men luisteren naar Amici, de jongerenfanfare van Meldert. De kermis draaide ’s morgens al op volle toeren. SK Meldert moest tegen Lommel aantreden. In de namiddag speelde de fanfare Sint- Willibrordus vrolijke noten op het kermisplein. The Cockroach Killers zorgden voor een stevige noot countrymuziek in de feesttent en de cowboys en cowgirls deden de boots klinken op de houten vloer.

Voor de 6de maal kon men deelnemen aan het eierenwerpen van de Mannenbond.

Maandag 9 september was er dan de dankviering in de feesttent en zoals de traditie het wil sloten de kleuters van school Domino de kermis af met het laatste rondje op de paardenmolen.