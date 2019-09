Dit vinden mensen de belangrijkste karaktertrek bij een partner

Als mannen en vrouwen op zoek gaan naar een nieuwe partner, vinden ze het vooral belangrijk dat hij of zij vriendelijk is. Dat blijkt uit onderzoek aan de universiteit van Swansea in Groot-Brittannië, verschenen in het wetenschappelijk vakblad Journal of Personality.

Wat zoeken mensen echt in een langdurige relatie? Dat vroeg een team wetenschappers aan de universiteit van Swansea zich af. In de zoektocht naar antwoorden, polsten ze naar de voorkeuren van 2.077 studenten uit vijf verschillende landen: Singapore, Maleisië, Groot-Brittannië, Australië en Noorwegen. En wat blijkt? In alle landen - al dan niet met verschillende culturen - kwam vriendelijkheid naar voren als belangrijkste aspect in een partner.

Alle respondenten werden gevraagd om een score te geven aan verschillende eigenschappen. Ze hadden de keuze tussen fysieke aantrekkelijkheid, goede financiële vooruitzichten, vriendelijkheid, humor, kuisheid, geloof, de kinderwens en creativiteit. Vriendelijkheid was zowel voor mannen als vrouwen die deelnamen aan het onderzoek het allerbelangrijkst in een partner.

Financieel aantrekkelijk

Bij mannen kwam fysieke aantrekkelijkheid op een tweede plaats, bij vrouwen was dat financiële stabiliteit. Het duidelijkste verschil tussen beide geslachten was merkbaar bij de kinderwens. In de Oosterse landen was gezinsuitbreiding helemaal geen prioriteit. In Westerse landen gaven vrouwen kinderen wel prioriteit, in tegenstelling tot de mannen. “We denken dat dit verschil te maken heeft met gezinsplanning. In culturen waar anticonceptie veel voorkomt, kan de kinderwens enigszins voorspeld worden. In culturen waar anticonceptie minder wijdverspreid is, wordt het krijgen van kinderen gezien als een natuurlijk gevolg zijn van seks. Daardoor is het feitelijke verlangen minder relevant”, zegt hoofdonderzoeker en psycholoog Andrew G. Thomas.

Kortere relaties

Nog een opvallend verschil: “In andere versies van deze taak, waarin mensen een relatie op korte termijn in plaats van op lange termijn moesten beschrijven, krijgt vriendelijkheid veel minder prioriteit”, aldus nog de wetenschapper.