Oudsbergen -

In Oudsbergen gaat het centrum van Opglabbeek op de schop, om een facelift te krijgen. Liefst zeven woningen, waaronder het oude klooster, in de Centrumstraat worden op dit ogenblik afgebroken. In afwachting van een toekomstig woonproject, krijgt Opglabbeek een pop-up park met glijbanen en veel groen. Op termijn verdwijnt ook het Troempeelke, waar nu de bibliotheek nog in gevestigd is. Het centrum van Opglabbeek zal er in de toekomst dus heel anders uitzien.