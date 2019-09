Topmodel Doutzen Kroes lanceert eigen YouTube-kanaal

Doutzen Kroes is met een eigen YouTube-kanaal gestart. Op ‘Doutzen diaries’ geeft het Nederlandse topmodel een kijkje in haar dagelijkse leven, zowel wat werk als privé betreft. Ze kondigde haar project maandagavond aan.

Doutzen Kroes heeft aangekondigd dat ze voortaan via YouTube haar leven met haar volgers zal delen. In het Nederlandse praatprogramma Jinek deed ze uit de doeken waarom. “Ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met filmen. Ik leg heel veel dingen vast en vond het jammer dat ik zoveel meemaak, maar dat ik dat niet kon delen”, legde ze uit.

“Nu heb ik een team om mij heen dat mij al acht maanden volgt, waardoor ik heel veel beeldmateriaal heb en eigenlijk een andere kant van mezelf kan laten zien. Ik wil tonen dat ik heel anders ben dan mijn management mij altijd heeft neergezet”, klonk het nog. Ook haar man Sunnery James en hun twee kinderen Phyllon (8) en Myllena Mae (5) komen in de serie voor.

Eerste filmpje

Kroes is op haar 34ste een van de grootste modellen die Nederland ooit kende. In 2005 brak ze internationaal door en mocht ze onder andere meelopen in de modeshow van Victoria’s Secret. De laatste jaren probeert ze ook als actrice potten te breken. Haar YouTube-kanaal staat vanaf vandaag dinsdag online. Er werd meteen al een eerste filmpje gedeeld.