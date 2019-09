Franse ordediensten evacueren migrantenkamp Grande-Synthe vlak bij Belgische grens

De Franse ordediensten zijn dinsdagochtend gestart met een nieuwe evacuatie van het migrantenkamp Grande-Synthe in de Franse Westhoek dicht bij de Belgische grens, waar bijna duizend mensen wonen. Dat hebben journalisten van het Franse persagentschap AFP vastgesteld.

De migranten verbleven in en rond een sporthal die door de stad ter beschikking was gesteld. Iets na 8 uur begon de evacuatie, die kalm verliep. De eerste groepen, overwegend jonge mannen, legden hun bagage in drie bussen die hen naar verschillende opvangcentra brengen. Hun gezinnen volgen later.

De evacuatie volgde op een beslissing van de administratieve rechtbank van Rijsel op 4 september. De burgemeester van Grande-Synthe, Martial Beyaert, noemde de beslissing verantwoordelijk en in het belang van de vluchtelingen.

Een deurwaarder had vastgesteld dat 170 mensen begin augustus in de sportzaal woonden en 800 anderen in de ongeveer 550 tenten errond.