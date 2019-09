Anja (50) is al haar spaargeld kwijt nadat ze klikte op advertentie met Philippe Geubels

Verschillende BV’s dienden dit jaar al een klacht in omdat hun naam wordt misbruikt in misleidende advertenties. Anja Vankrunkelsven uit Mol (50) zag op haar tijdlijn op Facebook een advertentie verschijnen waarin komiek Philippe Geubels reclame maakt over winstgevend beleggen in de digitale munt bitcoin. Maar in plaats van snel rijk te worden, werd ze financieel gepluimd.