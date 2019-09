Niet te geloven: auto rijdt achteruit en vooruit tegelijk

Een koppel uit het Amerikaanse Massachusetts zag plots op hun rijvak een pick-uptruck met een fikse snelheid achteruit rijden. Tenminste, daar leek het op, maar de truck reed te snel om achteruit te rijden. Het bleek de auto te zijn van Ron uit Cape Cod. Ron werkte liefst vier jaar aan zijn auto om de carrosserie omgekeerd op het chassis te zetten. Zo lijkt het alsof hij achteruit rijdt, terwijl hij in feite gewoon vooruit aan het rijden is. Een erg vreemd zicht is het zeker, maar de wagen is officieel goedgekeurd en mag dus de openbare weg op. Of hij al voor ongevallen heeft gezorgd met zijn ongewone verschijning, is niet bekend.