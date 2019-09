Zwangere influencer in tranen door verwijderde account na pikante naaktfoto: “Mijn inkomen is verdwenen”

De Australische influencer Sally Mustang had meer dan 300.000 volgers op Instagram, maar zit nu in zak en as omdat haar account werd verwijderd. De vrouw leeft op sociale media en kondigde daar ook haar eerste zwangerschap aan. Zij en haar echtgenoot nemen wel vaker pikante naaktfoto’s, maar met een kiekje van de naakte en vijf maanden zwangere Sally in het bad liep het mis. De radeloze Australische stuurt nu een emotionele smeekbede de wereld in via het account van haar man: “Ik ben mijn volledige inkomen, herinneringen, stem én bedrijven kwijt. Het is niet eerlijk.”