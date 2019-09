Agyness Deyn maakt haar comeback op de catwalk van Burberry

Ontwerper Riccardo Tisci toverde een wel heel bijzondere gast uit zijn hoed voor de presentatie van zijn nieuwste collectie voor Burberry tijdens de modeweek in Londen. Niemand minder dan voormalig topmodel Agyness Deyn liep mee in de show.

Rond 2005 was de Britse Agyness Deyn het topmodel van het moment. Er viel haast geen catwalk of campagne te bespeuren waarin ze niet opdook. Vooral haar korte coupe deed haar opvallen en heel wat ontwerpers vielen voor haar punkachtige look. Enkele jaren later, rond 2009, verdween ze echter uit de modewereld.

In een interview in 2012 met The Independent zei ze daarover het volgende: “Ik veronderstel dat ik officieel gestopt ben met model te zijn. Ik heb het nu al een tijdje niet meer gedaan en zo’n vier jaar geleden veranderde de manier waarop ik naar de industrie keek. Ik haatte het niet, maar ik verlangde naar iets anders.”

Carrière als actrice

Maar dat betekende niet dat Deyn volledig uit de schijnwerpers verdween. Vandaag, op 36-jarige leeftijd, is ze aan de slag als actrice en ondertussen is ze ook mama geworden. Het was dan ook bijzonder verrassend dat ze nog eens meeliep in een modeshow tijdens de modeweek in Londen. Ze verscheen op de catwalk van Burberry met haar kenmerkende korte kopje in het blond geverfd.