Tim Wellens ondanks WK-selectie scherp voor bondscoach Rik Verbrugghe: “Tot nu toe is de samenwerking nog niet zo goed geweest”

Tim Wellens is sinds vandaag één van de gelukkigen die ons land zullen vertegenwoordigen op het WK wielrennen in het Engelse Yorkshire. In een reactie aan onze man in Canada, waar hij zondag de GP van Montréal reed, toonde hij zich echter opvallend scherp voor de manier waarop die selectie tot stand was gekomen én de samenwerking met bondscoach Rik Verbrugghe.