Kendall Jenner heeft plots blond haar tijdens modeweek in Londen

De modeweek in New York liet Kendall Jenner aan zich voorbijgaan, maar plots dook ze tijdens die in Londen wel op en dan nog met een totaal nieuw kapsel. Voor de modeshow van Burberry had ze namelijk haar haren blond geverfd.

Omdat Kendall Jenner regelmatig met angstaanvallen af te rekenen krijgt, neemt ze als model niet te veel hooi op haar vork. Zo liet ze de drukke modeweek in New York voor wat het was, maar maakte maandagavond wel haar comeback in Londen. Ze liep er mee in de modeshow van Burberry en maakte daar een opgemerkte passage.

Dat kwam vooral omdat het 23-jarige model er helemaal anders uitzag. Zo verscheen ze met blonde haren op de catwalk. Van nature is ze namelijk donkerbruin, haast zwart van haarkleur. Het is wel niet duidelijk of het al dan niet om een pruik gaat. Zo droeg ze voor de modeshow van Balmain in Parijs in 2016 al eens een blonde pruik, al ziet het resultaat er dit keer een stuk natuurlijker uit.