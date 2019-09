Federatie Europese Narren bezoekt landbouwmuseum

Uikhoven

Maasmechelen - De Federatie van Europese Narren bezocht het landbouwmuseum in Uikhoven.

De Federatie Europese Narren is een overkoepelende carnavalsfederatie die 240 Limburgse carnavalsverenigingen groepeert. De Limburgse afdeling van FEN wordt bestuurd door 16 commissarissen. Al vele jaren heeft deze afdeling van FEN in de maand september een seminarie samen met de partners. Dit jaar ging dit door in het Eurotel in Lanaken.

Afgelopen zondag waren wij te gast bij onze ex-collega Ivo Smeets om een bezoek te brengen aan het landbouwmuseum: De Nostalgie. Het was weer een geweldige ervaring om te zien hoe Ivo en zijn team dit museum verzorgen en te kijk stellen. Voor velen van ons was dit bezoek een openbaring van het verleden.