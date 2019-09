Vandaag wordt het een vrij frisse dag, met maxima rond 17 of hooguit een lokale 18°C. Dat is echter niet zoveel frisser dan normaal, maar vanwege de matige noordwestenwind zal het met de neus in de wind echt wel kil aanvoelen.

Vanochtend is het zonnig, maar in de loop van de voormiddag zullen er ook wolken in het weerbeeld verschijnen. Zon en stapelwolken wisselen elkaar vervolgens af, maar het blijft in Limburg waarschijnlijk ...