Atheneum Maaseik goes SOHO

Maaseik - Een delegatie van onze school was aanwezig in de UHasselt om meer te weten te komen over de verschillende onderdelen van de toelatingsproef van arts en tandarts en het bijhorende coachingstraject. Met de juiste tips, handvaten en een korte communicatielijn met het hoger onderwijs trachten wij onze leerlingen optimaal voor te bereiden.

GO! Atheneum Campus Van Eyck is een ASO school bij uitstek. Ons schoolteam werkt iedere dag hard om onze leerlingen te begeleiden en goed voorbereid te brengen tot aan de poort van het hoger onderwijs. Dit jaar organiseren wij tijdens het seminarie-uur voor de leerlingen van het zesde jaar een SOHO-uur (Secundair onderwijs-Hoger onderwijs). Onze onderwijsloopbaanbegeleider, Wim Lemmens, maakt de leerlingen in dat lesuur (1 uur per week) wegwijs binnen het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Hierbij nodigen wij op regelmatige basis gastsprekers uit uit het hoger onderwijs en uit verschillende beroepenvelden. Meneer Lemmens gaat met onze leerlingen stap voor stap op zoek naar hun eigen interesses, waarden en normen, verkent met hen het aanbod hoger onderwijs in de breedte, geeft hen de nodige skills om het aanbod in de diepte te verkennen en tot slot begeleidt hij hen in het maken van een definitieve keuze.

Tegelijk zullen de leerlingen die zich grondig wensen voor te bereiden op de toelatingsproef van arts en tandarts tijdens dat uur apart gecoacht worden door Mevrouw Damm. In nauwe samenwerking met de leerkrachten wiskunde en wetenschappen zal zij deze leerlingen wegwijs helpen doorheen de leerstofonderdelen wiskunde, chemie, fysica, biologie zonder daarbij het belang van de generieke competenties (50% van de toelatingsproef) uit het oog te verliezen. In de vorm van begeleid zelfstandig studeren krijgen deze leerlingen 1 uur per week de tijd om zich hierop toe te leggen.