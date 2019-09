Elke dinsdagavond op één durft Siska Schoeters alles vragen. In haar nieuw programma praat ze elke week met mensen die tot een bepaalde groep behoren waar iedereen wel wat vragen over heeft, maar niet durft te stellen. Behalve Siska Schoeters dus. Vanavond praat ze met BDSM-liefhebbers, mensen die houden van sm en bondage. Maar wat vindt zelf Siska Schoeters leuk in bed? Is ze onderdanig of dominant? En speelt ze wel eens graag een pony of een hondje? Tijd voor de BDSM test.