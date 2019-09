Vloggers krijgen boete van samen 4500 dollar voor betreden Area 51

De Nederlandse Youtubers Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21) hebben vandaag in de rechtbank van Las Vegas een boete van samen 4500 dollar opgelegd gekregen voor het betreden van de Amerikaanse militaire basis Area 51. De twintigers hoeven dus niet de gevangenis in, maar blijven wel vastzitten totdat het schikkingsbedrag is betaald en ze op donderdag kunnen terugvliegen naar huis.