IS-leider kondigt ‘dagelijkse operaties’ aan

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) kondigt in een boodschap een nieuwe reeks aanvallen aan in het Midden-Oosten.

IS heeft via het mediakanaal Al-Furqan een nieuwe boodschap van leider Abu Bakr Al-Baghdadi verspreid. Baghdadi waarschuwt in de halfuur durende toespraak voor ‘dagelijkse operaties’.

‘Er komen dagelijkse acties aan op verschillende fronten’, zegt de IS-leider volgens persagentschap Reuters. Hij noemde verschillende regio’s, zoals Mali en de levant. Een specifieke timing gaf de leider niet.

Volgens SITE Intelligence Group, een organisatie die zich concentreert op jihadistische websites, roept de leider alle strijders op om hun inzet te verdubbelen. Hij promoot ook religieus activisme: Al-Baghdadi roept op om sterk te blijven en ‘te werken zoals de pioniers van de islam’. Een van de manieren om dat te doen is hun gevangengenomen broeders en zusters te gaan bevrijden.

Het is het eerste bericht van de IS-leider sinds april. Toen verscheen hij voor het eerst in vijf jaar nog eens in beeld tijdens een videoboodschap. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe boodschap opgenomen is.