De STVV-kern trok richting Belgische kust voor een nieuwe teambuilding. Marc Brys en zijn staf staan erop dat iedereen mee is in de juiste groepsgeest, in de filosofie waarvoor het Antwerpse trainerskorps staat. Een geslaagde zet na de matige match tegen Waasland-Beveren? Brys kennende wel. Maar Suzuki en Cong Phuong krabden toch even in de haren toen ze in de mot kregen dat hen een nachtje in de tent te wachten stond…