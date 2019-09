Het zit er bovenarms op tussen de Vlaamse advocaten en Theo Francken: “Hij heeft zijn werk niet gedaan”

De Orde van Vlaamse Balies noemt Theo Francken (N-VA) een “toeterende politicus” die “zijn werk niet behoorlijk heeft gedaan”. Een wetsvoorstel van de oud-staatssecretaris over duurdere verblijfsvergunningen werd teruggefloten door de Raad van State, en dat noemde Francken op Twitter “een totaal verkeerd signaal”.

“Voor wat hoort wat, ook voor de vreemdeling.” Zo zei Theo Francken in 2017, dus besloot de toenmalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie dat de kosten voor de aanvraag van een verblijfsvergunning omhoog moesten. Concreet: van 215 naar 350 euro. De Raad van State fluit Francken nu terug en zegt dat dat bedrag onredelijk is en niet in verhouding met de reële kosten. Maar op Twitter reageerde het N-VA-boegbeeld maandagnamiddag scherp. “350 euro is nog veel te weinig. De stortvloed aan verblijfsaanvragen van pro-Deoadvocaten en andere handelaars in ijdele hoop moest dringend aangepakt worden. Maar er is nog zo veel werk. Totaal verkeerd signaal.”

Dat bericht schiet dan weer in het verkeerde keelgat bij de Orde van Vlaamse Balies, de beroepsorganisatie van de advocaten. “De Raad van State onderzoekt alleen maar de wettelijkheid van een besluit”, zegt de Orde in een reactie. “Dus kan het enige signaal zijn dat de voormalige staatssecretaris zijn werk niet behoorlijk heeft gedaan. Een Koninklijk Besluit moet immers voldoen aan de wet, wat hier dus niet het geval is.”

En nog: “Advocaten hebben de taak en de plicht om op te komen voor de rechtmatige belangen van hun cliënten. Ze kunnen en moeten alle daarop geldende wetten inroepen, met inbegrip van de hogere normen die deel uitmaken van het Belgisch recht. Wie toetert dat advocaten die hun plicht doen handelaars in ijdele hoop zijn, bewijst daarmee niets te begrijpen van de fundamenten van de rechtsstaat.”