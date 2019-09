Een vlek met een boodschap

Naomi Campbell koos tijdens de Londense modeweek voor een wel heel bijzondere jurk. Het Britse topmodel droeg een witte japon met ter hoogte van haar middel een rode vlek die veel weg heeft van een schotwonde.

De 49-jarige Campbell droeg de jurk op de afterparty van haar ‘fasion for relief’-show. Dat feestje was tegelijk ook het verjaardagsfeestje van de Oostenrijkse wapenhandelaar Gaston Glock (90).

Het is niet de eerste keer dat het topmodel zich kritisch uitlaat over vuurwapens. “Onze kinderen verdienen het om in een veilige omgeving te leven, waarin ze niet bedreigd worden door geweld dat perfect te voorkomen is.”

