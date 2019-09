47 jaar werd ze, maar Conny had nooit gedacht haar verjaardag op deze manier te vieren. Toen de vrouw aan het werk was in de slagerij werd ze verrast door Mathias Vergels en Nawfel Bardad-Daidj (Lowie en Adil uit Thuis) met een gepersonaliseerd verjaardagslied. En ook Bart Peeters en Nora Gharib zaten in het complot.