Clara Cleymans verwacht opnieuw een meisje: “Alleen de naam hou ik nog geheim”

Actrice Clara Cleymans (30) was maandagavond te gast bij Gert Late Night om het over haar nieuwe film Yummy te hebben. Maar het was toch vooral de baby in haar buik die met de aandacht ging lopen.

Cleymans was nog maar net aangekomen op de boot van Gert Verhulst toen ze een onthulling deed. “Het is een meisje”, zei ze. “Ik kan zoiets toch moeilijk geheimhouden.” Alleen de naam van de baby houdt ze wel nog voor zichzelf. De roodharige actrice en haar man Jo Mahieu hebben samen al een dochter: Jeanne werd in 2016 geboren. In het begin van de zomer kondigde Cleymans aan dat ze opnieuw in verwachting is. En het worden dus twee meisjes voor haar.