Ben Hermans rijdt ook volgende twee jaar voor Israel Cycling Academy

Ben Hermans rijdt ook de volgende twee jaar voor Israel Cycling Academy. Dat maakte de procontinentale formatie maandag bekend.

De 33-jarige Hermans is aan zijn tweede seizoen bij het team bezig. Voordien reed hij in de truitjes van Topsport Vlaanderen (2009), RadioShack Leopard (2010-2013) en BMC (2014-2017). Dit jaar won hij voor de tweede keer op rij de Ronde van Oostenrijk (2.1) en bracht hij ook de Ronde van Utah (2.BC) op zijn palmares.

Hoewel Hermans zijn werkgever trouw blijft, is de kans groot dat hij en zijn ploegmaat Tom Van Asbroeck volgend jaar weer voor een WorldTeam rijden. Israel Cycling Academy zou namelijk op het punt staan om de WorldTour-licentie van Katusha Alpecin over te nemen. Elf renners zouden daarbij ook de overstap van Katusha naar Israel Cycling maken. Hermans zou in dat geval een ploegmaat worden van onder meer Jens Debusschere en Jenthe Biermans. Voor volgend seizoen versterkte het team zich ook al met de Ier Daniel Martin (UAE Emirates) en de Fransman Hugo Hofstetter (Cofidis).

“Het niveau van de ploeg groeit jaar na jaar. Ik ben ervan overtuigd dat we kunnen blijven groeien en daarom heb ik besloten te blijven”, verklaarde Hermans zijn keuze. “Ik wil zelf ook blijven groeien en heb er vertrouwen in dat ik mijn bijdrage kan blijven leveren in dit team. Ik koos destijds voor Israel Cycling omdat ik bij hen mijn eigen kans zou kunnen gaan. Ik kreeg kansen in enkele mooie wedstrijden en heb ze ook kunnen benutten. Het waren al twee mooie jaren.”

Ploegmanager Kjell Carlström is blij dat hij op Hermans kan blijven rekenen. “Hij is een echte prof, met aandacht voor details. Hij is altijd klaar om te koersen en mooie resultaten neer te zetten.”