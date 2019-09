PXL ziet dit academiejaar het aantal nieuwe studenten stijgen. "Dat is deels een natuurlijke groei", verklaart Lambrechts. "Maar ook de vijftien nieuwe opleidingen hebben voor deze stijging gezorgd." De grote instroom van de hogeschool staat wel in schril contrast met de lagere uitstroomcijfers. Veel studenten kiezen voor een opleiding die te hoog gegrepen is. "Het is niet zomaar een weggegooid jaar wanneer je niet slaagt", aldus Lambrechts. "Je hebt er altijd van bijgeleerd."