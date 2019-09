Kruising van geelwang- en roodwangschildpad gevangen in Lummen

Lummen / Heusden-Zolder -

Medewerkers van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum zijn maandag in Lummen in een natuurgebied een exotische waterschildpad uit een plas moeten gaan vissen. “Het bleek te gaan om een kruising tussen de geelwang- en de roodwangschildpad. Dat kan je afleiden uit de uiterlijke kenmerken van het dier. Het is de evenwichtige combinatie van de twee. Iets wat ik nog nooit had gezien”, zegt Rudi Oyen van het VZOC. “Ik ga er vanuit dat het om een gedumpt exemplaar gaat. Ikzelf heb tenminste geen weet van schildpadden die hier in het wild worden geboren. En ik hoop ook dat dit niet kan.”