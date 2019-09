Burger King Hasselt overdonderd op avant-première

Hasselt -

Meer dan 400 ‘proef-eters’ hebben maandagavond de eerste Limburgse Burger King-vestiging bij Kinepolis in Hasselt getest. “Meer dan 800 mensen schreven zich in voor de ‘crash test’”, vertelt zaakvoerder Heidi Hamerijckx. “Dat is nooit eerder gebeurd, het ultieme bewijs dat Limburg hier echt op zat te wachten.”