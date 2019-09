ANALYSE. “Matador Mazzu moet in Salzburg tonen dat hij kan doorgroeien tot een topcoach”

Voor één keer zal dinsdagavond niet Mozarts toverfluit Salzburg in vervoering brengen. Het kippenvelmoment is weggelegd voor ‘Zadok the Priest’ van Händel. Het muziekstuk vormt de basis voor de Champions League-hymne, waarop we met z’n allen al bijna vier maanden aan het wachten zijn. Een hemels geluid, dat alleen voor de aftrap van wedstrijden in de grootste clubcompetitie ter wereld weerklinkt. KRC Genk behoort voor de derde keer tot die elitegroep. Het vult de Limburgse harten terecht met trots. De dertig miljoen euro die eraan vast hangt, geeft de club bovendien nog stevigere fundamenten om te kunnen doorgroeien.