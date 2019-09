LIVE. Gemeenteraad Diepenbeek buigt zich over kort parkeren

Diepenbeek - De Diepenbeekse gemeenteraadsleden hervatten maandagavond hun werkzaamheden. In het oog springt de vraag van gewezen burgemeester Patrick Hermans (PUUR) die graag kort parkeren wil ingevoerd zien in de straten in de buurt van het Marktplein. Nog opmerkelijk is de intrekking van het reglement op onderhoud van groenperken door verenigingen. “Geen kandidaten om dit op een zinvolle manier te doen en dus moeten we het onkruid zelf gaan beheren. Het reglement is daardoor overbodig en wordt daarom weer ingetrokken”, zegt schepen Jos Leroi (CD&V).