Wit, met ruiten of patchwork: dit zijn de sjaals van het seizoen

De zomer staat garant voor bikini’s en shorts, de winter voor hippe mutsen en warme sjaals. Om je ook dit seizoen lekker warm te houden, hebben wij enkele trends op een rijtje gezet. Een kleine tip: ook wit is dit seizoen helemaal in.

Maxi sjaals

In de zomer droegen we lange jurken, in de herfst en winter kiezen we voor ellenlange sjaals die we wel vijf keer om onze hals kunnen wikkelen. Mag jouw sjaal de show stelen? Kies dan voor een opvallende print of kleur. Voor wie het liever wat soberder heeft, kan dit seizoen terugvallen op verschillende tinten bruin en taupe.

1. Mango - 29,99 euro bij Mango 2. Veritas - 24,99 euro bij Veritas 3. Benetton - 39,95 euro bij Bijenkorf 4. Balenciaga - 495 euro bij Net-a-Porter 5. & Other Stories - 59 euro bij & Other Stories

Ruiten

Bij het Britse modehuis Burberry weten ze het al langer: ruiten zijn hip. Ook andere ontwerpers zijn dit seizoen de stoffenwinkel ingedoken op zoek naar ruiten in alle kleuren van de regenboog. Simpel zwartwit voor wie de klassieke elegantie nastreeft, tien kleuren voor wie het allemaal wat speelser en avontuurlijker mag.

1. Burberry - 390 euro bij Bijenkorf 2. s. Oliver - 29,99 euro bij Zalando 3. Esprit - 29,99 euro bij Brantano 4. Xandres - 89 euro bij Xandres 5. Bershka - 15,99 euro bij Bershka

Patchwork

Of stukjes stof met elk hun eigen print en kleur allemaal netjes aan elkaar gebreid. De Amish-bevolking, een geloofsgemeenschap in de Verenigde Staten, past de techniek al eeuwen toe en ook op de catwalk verbroederen de verschillende stukken stof tot een statement sjaal. Toegegeven, echt aan elkaar gebreid worden ze niet, maar er is wel een duidelijke breuklijn tussen de verschillende delen van de sjaal.

1. Twinset - 134,95 euro bij Zalando 2. Liu Jo Jeans - 39 euro bij Brantano 3. Missoni - 390 euro bij Net-a-Porter 4. Esprit - 39,99 euro bij Esprit 5. Mango - 19,99 euro bij Mango

Bij gebrek aan sneeuw

Het is niet meteen een kleur die je met de herfst associeert maar een witte sjaal kan dit seizoen niet ontbreken in je garderobe. Het vormt niet alleen een mooi contrast met donkere tinten zoals bruin, marine en zwart, het oogt ook nog eens bijzonder fris en laat de natuurlijke kleur van je huid heropleven.

1. Sarah Pacini - 129 euro bij Sarah Pacini 2. Marni - 420 euro bij Farfetch 3. H&M - 14,99 euro bij H&M 4. Vero Moda - 19.90 euro bij About You 5. Drykorn - 89,95 euro bij Zalando