Proces tegen 70-jarige voor doodslag op zijn vrouw van start gegaan: “We hebben boven onze stand geleefd”

Voor het hof van assisen in Brussel is maandag het proces tegen François Bulté van start gegaan. De bejaarde man wordt beschuldigd van doodslag op zijn vrouw. De fatale ruzie die tot het overlijden leidde, had alles te maken met financiële problemen. “We hebben boven onze stand geleefd”, zei Bulté.

François Bulté (70) wordt beschuldigd van doodslag op zijn echtgenote Marie-Jeanne Berghman (66) in Asse op 17 oktober 2017. Hij zou haar door verstikking om het leven hebben gebracht. Een buurman trof het slachtoffer daags nadien aan in de slaapkamer van de echtelijke woning.

Tijdens zijn verhoor door assisenvoorzitter Peter Hartoch blikte Bulté terug op een quasi perfect huwelijk. “In die 46 jaar hebben we nooit ruzie gehad. Wij deden alles voor elkaar. Dat kom je vandaag niet meer tegen.” Het paar woonde een tijdlang als conciërge in de basiliek van Koekelberg. “Tot ik besliste dat mijn vrouw niet langer moest werken en alleen voor onze twee zonen moest zorgen.”

Foto: Photo News

Geld zat

Bulté was 53 jaar toen hij van zijn werkgever Electrabel te horen kreeg dat hij moest opkrassen. Hij kreeg 33 maanden uitbetaald. Nadien viel hij terug op een werkloosheidsuitkering van 1.000 euro per maand. In 2009 kon de man op 60-jarige leeftijd met pensioen. Geen kleintje: hij kreeg maandelijks 2.000 euro. En hij passeerde ook nog eens aan de kassa via de groepsverzekering van zijn vroegere werkgever: goed voor bijna 150.000 euro.

Het echtpaar had geld zat op de bank, maar begon toch te lenen. “Onder meer voor de aankoop van een auto en voor verbouwingen aan onze woning in Asse.” Bulté begon ook aan te kloppen bij familieleden en buren. “Ik leende kleine bedragen, van 50 tot 100 euro. Dat liep op tot 1.000 euro per maand, die ik nadien terugbetaalde.”

Het geld vloog langs ramen en deuren buiten. Bulté had altijd in zijn eentje de financiën van het echtpaar gedaan, maar steeds met medeweten van zijn vrouw. Tot hij achter haar rug 20.000 euro toestak aan zijn zoon Marino. Dat was het vuur aan de lont op die fatale dag in oktober 2017. “Ik weet tot vandaag niet hoe zij dat te weten gekomen is”, stelde Bulté tijdens het verhoor.

Foto: Photo News

Harde realiteit

Een echte donderslag bij klare hemel was dat niet voor Marie-Jeanne Berghman. In december 2016 werd ze in een winkel geconfronteerd met de nieuwe en harde realiteit: de bank- en kredietkaart van het echtpaar bleek geblokkeerd. “Zij was zeer kwaad en trok naar de bank voor uitleg. Maar het conflict escaleerde niet. Ik heb haar nooit op de hoogte gebracht van onze financiële problemen. Ik zei haar alleen dat ze voorzichtig moest zijn in de uitgaven.”

Ze hadden natuurlijk nog altijd hun huis. “Er is over gesproken om dat te verkopen. Maar ik kon er geen afstand van doen, ook door de talloze verbouwingen die veel geld hadden gekost.” De twee kinderen hebben de woning vorig jaar verkocht voor 330.000 euro.

Gokverslaving

In de akte van beschuldiging, die procureur Marcel Verbelen in de voormiddag voorlas, wordt gewag gemaakt van een gokverslaving bij Bulté. Die zou mee de financiële problemen veroorzaakt hebben. Tijdens het verhoor roerde voorzitter Hartoch er wijselijk met geen woord over. Nader onderzoek verwees het gokprobleem naar het rijk der fabeltjes.