Amerikaanse opperrechter Kavanaugh opnieuw in opspraak door nieuwe onthullingen over seksueel wangedrag

Brett Kavanaugh, een rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, is opnieuw in opspraak gekomen nadat in een boek nieuwe beschuldigingen van seksueel wangedrag naar boven zijn gekomen. Volgens ingewijden zou de FBI op de hoogte zijn geweest van die beschuldigingen ten tijde van de hoorzittingen rond de benoeming van Kavanaugh, maar heeft ze geen stappen ondernomen om getuigen van dat incident te ondervragen.

Kavanaugh is sinds vorig jaar rechter bij het Supreme Court. Zijn benoeming was erg omstreden, aangezien hij door verschillende vrouwen beschuldigd wordt van seksueel ontoelaatbaar gedrag.

Christine Blasey Ford (links) beschuldigde Kavanaugh, die ontkent. Foto: AFP

Een van hen is de Californische professor Christine Blasey Ford, die tijdens een hoorzitting voor een Senaatscommissie verklaarde dat Kavanaugh haar in 1982 in dronken toestand had aangerand. Kavanaugh ontkent de aantijgingen. De Republikeinen zijn hem blijven steunen en benoemden hem als rechter, waardoor er in het Supreme Court een conservatieve meerderheid ontstond.

Nieuwe onthullingen

Zondag publiceerde de krant New York Times delen van een boek van twee van haar journalisten, Robin Pogrebin en Kate Kelly, waarin staat dat de FBI ook op de hoogte werd gebracht dat Kavanaugh tijdens zijn eerste jaar aan de universiteit op twee verschillende momenten zijn geslachtsdeel zou hebben getoond aan twee vrouwen, die zelf ook dronken waren.

Een van de beschuldigingen werd openbaar gemaakt ten tijde van de hoorzittingen rond de benoeming van Kavanaugh, het andere geval was tot nu toe onbekend. Volgens New York Times zou de FBI de tweede klacht nooit hebben onderzocht, en zouden verschillende getuigen die hadden verklaard dat ze informatie konden geven over de incidenten, niet verhoord zijn. Vrienden van het slachtoffer van het nieuwe incident, hebben laten weten dat de vrouw zich de feiten niet meer herinnert.

Ontslag

Verschillende Democratische presidentskandidaten hebben volgens CNN ondertussen al opgeroepen tot het ontslag van Kavanaugh. “Net zoals de man die hem benoemd heeft, zou Kavanaugh afgezet moeten worden”, tweette Elizabeth Warren.

Volgens Beto O’Rourke werd de klacht niet onderzocht “omdat de Senaat de FBI onder druk heeft gezet om het onderzoek snel af te ronden om zijn benoeming te redden”.

President Trump sprak zijn steun voor Kavanaugh al (opnieuw) uit. Foto: REUTERS

Steun van Trump

President Donald Trump nam het zondag op voor Kavanaugh. “Brett Kavanaugh zou mensen moeten beginnen aanklagen voor smaad, of het ministerie van Defensie zou hem ter hulp moeten schieten. De leugens die verteld worden over hem, zijn ongelooflijk. Valse beschuldigingen zonder tegenbeschuldigingen”, schreef hij op Twitter. “Wanneer houdt het op? Ze proberen zijn opinies te beïnvloeden. Dat kan ik niet laten gebeuren!”

Kavanaugh ontkent ook de nieuwe beschuldigingen, aldus een woordvoerder van het Hooggerechtshof. Volgens een bron dicht bij Kavanaugh zouden ook Democratische senatoren op de hoogte zijn geweest van de nieuwe beschuldigingen en zouden ook die niet hebben gehandeld.