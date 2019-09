Okra Bree op daguitstap naar de Westhoek

Bree - Op donderdag 12 september 2019 vertrok een groot aantal leden van Okra Bree voor een daguitstap naar de IJzer.

André Spelmans, reisverantwoordelijke bij OkraA, was onze gids. In de voormiddag maakten we een boottocht op de IJzer van Nieuwpoort naar Diksmuide. Tijdens deze boottocht gingen onze gedachten naar de vreselijke slag om de IJzer in de Eerste Wereldoorlog, de gesneuvelde soldaten van Bree en omgeving, de inundatie door Cogge en Geeraert.

Na een lekkere maaltijd in Diksmuide, brachten we een bezoek aan het centrum Jules Destrooper in Lo-Reninge met een plaatselijke gids. Dit bedrijf dat koekjes maakt, werd door Jules Destrooper opgericht in 1886. Het is vooral bekend om zijn typische natuurboterwafeltjes. We konden er proeven van een uitgebreid assortiment koekjes met een heerlijke tas koffie.