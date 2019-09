Hasselaar tovert elektriciteitkasten in Genk om tot kunst

Genk -

Hasselaar Michel Knapen heeft 13 elektriciteitskasten in de Molenstraat in Genk omgetoverd tot kleine kunstwerkjes. Elke kast heeft een ander uitzicht, vaak gelinkt aan de omgeving en met links naar Genk en de productdesigner zelf. Sinds ze bewerkt zijn, is er geen enkele meer beklad met verf.