Droneaanval: volgens Saudi-Arabië is Iran verantwoordelijk

Saudi-Arabië wijst Iran met de vinger voor de droneaanval tegen enkele oliecentrales dit weekend. De aanval werd niet vanuit Jemen uitgevoerd, zeggen de Saudi’s.

De aanval van dit weekend was uitgevoerd met Iraanse wapens en kan niet vanuit Jemen gelanceerd zijn. Dat zegt de militaire coalitie (geleid door Saudi-Arabië) die in Jemen de Houthi-rebellen bevecht.

Volgens de nieuwszender Al-Jazeera is het onderzoek naar de daders nog steeds bezig, maar zijn de eerste resultaten duidelijk: deze drones kunnen niet vanuit Jemen gestuurd zijn. De drones van de Houthi’s zouden de afstand tussen Jemen en de oliecentrales (750 km ongeveer) niet kunnen overbruggen.

Nochtans is de aanslag opgeëist door de Houthi’s in Jemen. Zij dreigen bovendien met nieuwe aanvallen. ‘We verzekeren het Saudische regime dat we een lange arm hebben en op elk moment, op elke gewenste plaats kunnen toeslaan’, aldus Houthi-woordvoerder Jihja Sari.

De woordvoerder waarschuwde bedrijven en buitenlanders ook om niet in de gebombardeerde oliecentrales te blijven, omdat ze elk moment kunnen getroffen worden. Hij eiste dat Saudi-Arabië een einde zou maken aan de ‘agressie’ tegen Jemen en aan de blokkade van het land.

Maar Saudi-Arabië gelooft de Houthi’s dus niet. Net als de VS eerder, wijzen de Saudi’s Iran met de vinger.

Iran steunt de Houthi’s, het land heeft zowel in Irak als Syrië een aanwezigheid van zijn beruchte Republikeinse Garde en het organiseert er sjiitische milities, en het is betrokken in een regionale machtsstrijd waarbij Saudi-Arabië, de VS en Israël de vijand vormen. Het getroffen olieveld ligt dichter bij Iran dan bij Jemen.