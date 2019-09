Een jonge vrouw was meer bezig met haar gsm dan met het verkeer toen ze een drukke straat in Sydney wilde oversteken. Dat kwam haar onmiddellijk duur te staan: een 62-jarige bestuurder kon niet meer tijdig remmen. De 23-jarige vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze is stabiel maar zal zeker enkele blauwe plekken overhouden aan het ongeval. Opmerkelijk detail: dertig meter verderop kon ze veilig oversteken op een zebrapad met verkeerslichten.