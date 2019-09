Schotse kerk start na vijf jaar juridische strijd om deel van Vikingschat

Vijf jaar nadat een schattenjager in het zuidwesten van Schotland de vondst van zijn leven deed - een kostbare Vikingschat - krijgt hij een proces aan zijn broek. De Kerk van Schotland, de eigenaar van de grond waarop de vondst werd gedaan, wil een deel van de koek.

De nu 52-jarige Derek McLennan, een zakenman met pensioen, trof in september 2014 met een metaaldetector meer dan honderd archeologische objecten aan op een stuk grond van de Kerk van Schotland, in de regio Dumfries and Galloway. Op dat moment was de Schot al maandenlang aan het zoeken op de grond, met de toestemming van de presbyteriaanse kerk.

McLennans vondst - waaronder een kostbare fibula in de vorm van een vogel, armbanden, broches, een gouden ring en een kruis - bleek een Vinkingschat te zijn die er in de vroege 10de eeuw begraven werd en bestond uit objecten uit verschillende plekken ter wereld. De Vikingen uit Scandinavië teisterden de kusten van Groot-Brittannië en Ierland eeuwenlang met hun rooftochten.

Juridische strijd

Uiteindelijk verkocht McLennan de vondst voor zowat 2 miljoen pond aan het Schotse National Museum. Volgens de Schotse wet mag in zo’n geval de vinder het volledige bedrag voor zichzelf houden, in tegenstelling tot in de rest van het Verenigd Koninkrijk, waar de buit verdeeld moet worden met de grondeigenaar.

Volgens lokale media stelt de Kerk van Schotland echter dat McLennan vooraf had beloofd dat hij met haar de buit zou delen en dat hij daartoe een schriftelijke verklaring had ondertekend. Een woordvoerder van de Kerk bevestigt in Britse media dat het daarom naar de rechtbank stapt, maar wil geen verdere details kwijt.