Waarom Liverpool met een bang hartje naar Napels reist

Nog in de groep van KRC Genk begint Liverpool in Napels aan ‘Operatie Titelverdediging’. Dat belooft geen makkelijke klus te worden, want vorig seizoen zag Jürgen Klopp zijn team ginds nog met 1-0 verliezen. Divock Origi miste geblesseerd de laatste training in Liverpool en stapte niet mee het vliegtuig op.