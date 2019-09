Rode Kruis Vlaanderen voelt impact van klimaatverandering

Rode Kruis-Vlaanderen ondervindt de gevolgen van de klimaatverandering. Die heeft een impact op eerstehulpverlening, internationale noodhulp en zelfs op de bloedvoorraad.

Reuzenteken die hun intrede doen, tijgermuggen die steeds dichter naar ons land komen, hittegolven, orkanen en andere extreme weersomstandigheden: de klimaatverandering heeft een impact op onze leefomgeving, maar ook voor hulporganisaties zoals het Rode Kruis, zegt de organisatie. En dat laat zich voelen op verschillende vlakken.

Zo becijferde het Rode Kruis, op basis van 45.535 verzorgingen op muziekfestivals, dat er voor elke temperatuursstijging van 1 graad Celsius 93 verzorgingen extra per festivaldag plaatsvinden. De klimaatverandering vormt dus een grotere belasting op de hulpverlening tijdens massamanifestaties.

De klimaatverandering ook een impact op de inzameling van bloed, plasma en bloedplaatjes. Wie na een vakantie in het buitenland bloed of plasma wil doneren, krijgt regelmatig te horen dat zijn of haar bloed of plasma even niet geschikt bevonden werd voor donatie omwille van de vakantiebestemming. Waar vroeger exotische bestemmingen zoals Zuid-Amerika of Azië de grote oorzaak van uitstel van donatie waren, kan nu zelfs een vakantie binnen Europa al reden voor uitstel zijn. En dat heeft vaak te maken met het West-Nijlvirus (WNV), dat wordt overgedragen door muggen en ook via bloedtransfusies overdraagbaar is.

Het Rode Kruis zag in 2018 een uitgesproken stijging in vergelijking met de voorgaande jaren wat betreft uitstel omwille van risico op besmetting met het West-Nijlvirus. Waar in 2016 712 en in 2017 457 donoren werden uitgesteld omwille van mogelijke besmetting met WNV, waren dat er in 2018 1.444. Een en ander wordt gelinkt aan de voor de ontwikkeling van muggen gunstige weersomstandigheden met langdurigere hoge temperaturen en met toch nog voldoende neerslag.