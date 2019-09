VN: “Rohingya worden nog altijd bedreigd met genocide in Myanmar”

De ongeveer 600.000 Rohingya die nog in Myanmar verblijven, worden nog steeds bedreigd met “genocide”. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van de Verenigde Naties maandag. Zij vragen dat de verantwoordelijken voor het Internationaal Strafhof (ICC) gedaagd worden.

In een rapport aan de Mensenrechtenraad van de VN stelt een fact finding-missie dat Myanmar nog steeds genocidaire bedoelingen heeft en dat er een “ernstig risico” bestaat dat er zich opnieuw genocidaire handelingen voordoen. Volgens de onderzoekers blijft Myanmar misdaden tegen de menselijkheid plegen.

In 2018 al maakten de VN gewag van genocidaire handelingen in Myanmars veiligheidsoperaties van 2017 in de noordelijke deelstaat Rakhine. Die operaties doodden duizenden Rohingya, en zo’n 740.000 leden van de moslimminderheid onvluchtten toen het overwegend boeddhistische Myanmar richting buurland Bangladesh. Volgens het rapport onderzocht en veroordeelde Myanmar die schendingen van de mensenrechten niet, en daarom kan legale aansprakelijkheid alleen gevorderd worden door de internationale gemeenschap, luidt het.

De 600.000 Rohingya die nog in Myanmar verblijven, worden systematisch vervolgd en bedreigd met genocide en worden onderworpen aan wetten en een beleid die leiden tot moorden, verkrachtingen, martelingen en verplichte ontheemding. Hun levensomstandigheden zijn volgens de onderzoekers van de VN op een jaar tijd verslechterd, waardoor het voor de vluchtelingen in Bangladesh onmogelijk is om naar Myanmar terug te keren.

De Rohingya voelen zich sinds decennia gediscrimineerd, uitgesloten en vervolgd in Myanmar.