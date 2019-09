Woensdag nieuwe staking bij KLM: “De medewerkers pikken het niet meer”

Grondpersoneel van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM legt komende woensdagmiddag voor de derde keer in twee weken het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Bij de twee vorige acties van vakbond FNV was er veel overlast voor reizigers in de vorm van annuleringen en vertragingen.

De vorige twee acties duurden twee uur, maar werkten nog de hele dag door in het vliegschema. Deze keer wordt het werk voor vier uur neergelegd, zo meldt de bond: van 13.00 uur tot 17.00 uur.

“De medewerkers pikken het niet meer. Ze doen zwaar en belangrijk werk, voor weinig geld. En KLM weigert dat op een fatsoenlijke manier te verbeteren”, stelt FNV-onderhandelaar Jan van den Brink op de website van de vakbond. De directie van de luchtvaartmaatschappij stelde vorige week volgens de vakbond een loonsverhoging voor van gemiddeld 2,54 procent per jaar, terwijl de bonden 4 procent extra willen.

KLM noemt de aangekondigde staking “onbegrijpelijk en onnodig”. Een woordvoerder zegt dat een eindbod is bereikt en dat daarnaast een alternatief op tafel ligt met een aanpassing van de winstdelingsregeling. “Dat is een fantastisch bod.” De maatschappij wil graag verder praten met de bond, ook omdat de staking “tientallen miljoenen euro’s” per dag kost.

Hoeveel vluchten er zullen uitvallen wordt dinsdag berekend. De cao grondpersoneel bij KLM heeft betrekking op zowat 15.000 werknemers. De onderhandelingen lopen sinds mei.